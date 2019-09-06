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Sınır kapısında sahte müze ve ören yeri bileti ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda sahte müze ve ören yeri bileti ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan İran uyruklu Naser Mansourıfard'in kullandığı 97D93610 plakalı otobüste gümrük muayene ve tescil işlemleri sırasında arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde araç içerisinde 10 bin 50 müze ve ören yeri giriş bileti bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşme sonrası biletlerin sahte olduğu belirlendi.

Otobüsün sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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