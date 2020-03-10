Sınır okulundaki öğrencilerden küçük imkanlarla duygu dolu etkinlik

IHA 10 Mart 2020 Salı 12:06 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 12:06

Suriye’nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin hemen karşısında bulunan okulda düzenlenen etkinlik şehitler için saygı duruşu yapılması ve sonrasında İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra İdlip’te şehit düşen askerlerin hatırası adına öğretmenlerin ortak çalışmaları ve Okul Müdürü Mehmet Özer’in destekleri sonucunda hazırlanan video öğrencilerle birlikte izlendi. Şehit askerlerin fotoğraflarının kolaj çalışması yoluyla birleştirilmesi sonucunda hazırlanan video öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Daha sonra İdlip’te şehit düşen askerlerin öz geçmişleri okundu. Okulun bazı öğrencilerinin şehitler adına yazdıkları şiirleri okuması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.