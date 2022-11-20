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Sınır ötesi hava harekatı dünya basınında!

Dünya, Türkiye'nin başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'na odaklandı. Yabancı medya kuruluşları, TSK'nın sınır ötesi hava harekatına geniş yer ayırdı.

Star Gazetesi20 Kasım 2022 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Sınır ötesi hava harekatı dünya basınında!
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Türkiye, Pençe Kılıç Harekatı ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün sözde karargahları, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depoları büyük bir başarıyla yerle bir edildi.

Dünya basını Türkiye'nin başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'na odaklandı. Türkiye'nin sınır ötesi harekatını manşete taşıdılar.

Haberlerde "Türk jetleri, İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Suriye ve Irak'taki hedefleri vurdu", "Türkiye, Suriye'nin kuzeyine hava saldırıları başlattı", "PKK/YPG üsleri hedef alındı", "Türkiye misilleme yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Bazı yabancı basın kuruluşları ise hava harekatı karşısında ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG'nin korku dolu açıklamalarına yer verdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın paravan ismi SDG şemsiyesi altında konumlanan teröristbaşlarının Türkiye'yi hedef alan söylemlerine manşetlerine taşıyan batı basını, PKK/YPG'ye dayandırdığı haberinde çok sayıda SDG üyesinin (PKK/YPG'li terörist) öldüğünü duyurdu.

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