Sınıra komando ile zırhlı araç sevkiyatı yapıldı
Kilis’ten Fırat’ın doğusundaki Suriye sınırına komando birliği, 50 zırhlı araç ile kirpi sevkiyatı yapıldı.
- İHA
Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'ye operasyon yapılacağını açıklamasından sonra sevkiyatlar arttı.
Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırına Kilis'te geçici görevli konuşlu bulunan Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'ndan uzman çavuş, subay, astsubaylardan oluşan Piyade Komando birlikleri, zırhlı araçlar, mayına dayanıklı kirpiler ile birlikte 50 araç, Şanlıurfa 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki sınır karakollarına Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.