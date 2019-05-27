Sınırda 2 PKK şüphelisi yakalandı
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 PKK şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
- DHA
Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kayıtları bulunan M.A. ve M.G. oldukları belirlendi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.