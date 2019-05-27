Sınırda 2 PKK şüphelisi yakalandı

Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kayıtları bulunan M.A. ve M.G. oldukları belirlendi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.