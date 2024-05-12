İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sınırda 32 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 10:40 - Güncelleme:
Sınırda 32 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan ve Suriye uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.