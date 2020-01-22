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Suriye sınırı Barış Pınarı ile yankılanacak

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurduğu Barış Pınarı adlı radyo ile hem Şanlıurfa’ya hem de terörden arındırılan Suriye’nin kuzeyin yayın yapmaya başladı. Radyo yayınlarını Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinden gerçekleştiriyor.

IHA22.01.2020  14:22 - Güncelleme: 22.01.2020  14:22

Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan terör koridorunu ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye Milli Ordusunun da desteğiyle gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası Şanlıurfa’da Barış Pınarı adıyla bir radyo kuruldu. Şanlıurfa kırsalı da dahil olmak üzere Suriye’nin Resulayn ve Telabyad kentleri ve kırsal bölgelerinde de yayın yapmaya başlayan Barış Pınarı Radyosu, yayınlarını ise Türkçe, Kürtçe ve Arapça gerçekleştiriyor. Radyo müzik yayınlarının yanında haber de sunacak.

SURİYE’NİN KUZEYİNDE DE DİNLENEBİLECEK

Şanlıurfa’dan 1 kilowatt verici ile 106 frekansından yayın yapan radyo, Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde 500 watt verici ile 106.2 frekansından, Telabyad’ta ise 105.8 frekansından yayınlarını gerçekleştiriyor. Toplam 3 kuleden dinleyicilerine ulaşan Barış Pınarı Radyosu, uzaktan bağlantılı vericilerle kontrol edilebilecek. Yayın esnasında vericilerle alakalı yaşanacak bir aksaklık durumunda ise sistem hatayı stüdyoya bildiriyor. Stüdyodaki ekip de uzaktan bağlantı yaparak arızayı anında gideriyor.

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