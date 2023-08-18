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Sınırda görüşen Türk ve İranlı heyet arasında anlaşma

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İran İslam Cumhuriyeti heyeti ile Esendere Sınır Kapısı'nda bir araya geldi.

IHA18 Ağustos 2023 Cuma 13:23 - Güncelleme:
Sınırda görüşen Türk ve İranlı heyet arasında anlaşma
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Zaman zaman sınır güvenliği konusunda Türkiye-İran arasında karşılıklı toplattılar yapılırken, bu ayda yeni bir toplantı gerçekleştirildi. Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında iki ülke arasında gümrük ve hudut konuları ele alındı.

Önemli iki konu için İran Urumiye heyetiyle karşılık görüşmeler yaparak toplantıyı değerlendirdiler. İlçenin Esendere Beldesinin sınır kapısında yapılan görüşmenin ardında atılan karşılık imzalar sonrası program sona erdi.

Toplantıdan sonra Esendere Sınır Kapısında incelemeler yapan Kaymakam Çimşit, yetkilerden bilgi aldı.

Bir süre Esendere Gümrük Kapısında incelemeler yapan Kaymakam Çimşit daha sonra Yüksekova'ya döndü.

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