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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de sınırın iki farklı bölgesinde hudut askerlerince yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 zanlıdan biri tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Elçili köyü askeri yasak bölgede askerlerce, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan bir kişi yakalandı. Şüphelinin FETÖ kapsamındaki KHK ile kamu hizmetlerinden ihraç edilen eski müezzin C.E (38) olduğu tespit edildi. Şüpheli C.E, gözaltına alındı. Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyü askeri yasak bölgesinde ise askerlerce yakalanan M.Z'nin (29) örgütle bağlantılı olması nedeniyle kapatılan sendikaya üye ve örgütün haberleştiği ByLock programı kullanıcısı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.Z, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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