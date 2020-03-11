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Yunan zulmü devam ediyor! Sınırda sert müdahale

Yunanistan güvenlik güçleri sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 13:44 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:06
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Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi.

Yunanistan sınır birlikleri bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor.

Bu arada sığınmacılar, Kastanies Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafından jiletli tel ve sivri demirlerle oluşturulan barikatı zincirle aşmaya çalıştı.

Müdahale sırasında vücutlarına gaz kapsülleri isabet eden 3 sığınmacı yaralandı.

Yaralılara Edirne Sağlık Müdürlüğünce kurulan sahra çadırında müdahale edildi.

Gazdan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu diğer sığınmacılara da sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Öte yandan, tampon bölgenin yakınındaki ağaçlık alanda çadırlarda bekleyen aileler de gazdan etkilendi.

Dağların aslanları!

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