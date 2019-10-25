Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık." dedi.