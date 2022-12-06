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Sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 1'i PKK'lı 5 kişi yakalandı

MSB: Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

DHA6 Aralık 2022 Salı 11:14 - Güncelleme:
Sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 1'i PKK'lı 5 kişi yakalandı
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MSB: Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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