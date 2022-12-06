Sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 1'i PKK'lı 5 kişi yakalandı

MSB: Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.