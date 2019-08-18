Sınırın karşısında hareketlilik! Teröristler böyle geçti
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliliği görüntülendi.
- DHA
Suriye´nin Kamışlı kentindeki çevre yolunda ilerleyen 3 kamyonetin içinde bulunan YPP'li teröristlerin hareketliliği Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Yaklaşık 50 kişilik teröristin yer aldığı 3 kamyonet, Türkiye sınırına yakın bölgeden geçerek, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerdikten sonra gözden kayboldu.
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