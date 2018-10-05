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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat depoları imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

 

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