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Sınırın sıfır noktasında artık çocuk sesleri duyuluyor

Türkiye ve ABD arasında üç gün önce varılan mutabakat sonucunda sınırda sessizlik devam ederken mermi ve top sesleri yerini çocuk sesleri yerini aldı.

  • İHA
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Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK tarafından evlerine ve topraklarına el konularak göçe zorlanan Suriyelilerin "eve dönüş" umudu arttı. Tel Abyad'a komşu olan ve terör örgütünün attığı havan mermileri nedeniyle harekat esnasında boşaltılan Akçakale ilçesinde, 5 günlük ateşkesin ardından yeniden dolmaya başladı. Birkaç gün öncesine kadar top ve mermi seslerinin yükseldiği sınır hattından şimdi ise çocukların sesi duyuluyor. Hayatın normale döndüğü ilçede, çocuklar bir kaç gün uzaklaştığı parkları doldurarak doyasıya eğlendi.
 
Öte yandan terör baskısı nedeniyle Tel Abyad'daki evlerini, tarlalarını, iş yerlerini bırakıp sınırın hemen karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınmak zorunda kalan Suriyeliler de Türkiye ve ABD arasında üç gün önce varılan mutabakata ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.
 

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