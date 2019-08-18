Sınırsızlar film oyuncuları kimler? Sınırsızlar filminin konusu nedir?
Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Sınırsızlar filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Sınırsızlar film oyuncuları kimler? Sınırsızlar filminin konusu nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. 2017 yılında vizyona giren Rus yapımı filmin yönetmen koltuğunda Sarik Andreasyan oturuyor. Sınırsızlar filminin başrollerinde Alina Lanina, Sanzhar Madiyev, Sebastien Sisak, Anton Pampushnyy yer alıyor. Sınırsızlar filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
Sınırsızlar film oyuncuları kimler? Sınırsızlar filminin konusu nedir? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show TV'de izleyici karşısına çıkacak olan Sınırsızlar filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. 2017 yılında vizyona giren Rus yapımı filmin yönetmen koltuğunda Sarik Andreasyan oturuyor. Sınırsızlar filminin başrollerinde Alina Lanina, Sanzhar Madiyev, Sebastien Sisak, Anton Pampushnyy yer alıyor. Sınırsızlar filmi hakkında tüm detaylar sizlerle..
SINIRSIZLAR FİLM OYUNCULARI KİMLER?
Sanzhar Madiev
Anton Pampushnyy
Alina Lanina
Mila Maksimova
Vyacheslav Razbegaev
SINIRSIZLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Soğuk Savaş döneminde 'Patriot' adlı bir organizasyon, çok gizli bir projeye imza atar. Süper kahramanlardan oluşan bir ekip yaratan bu organizasyonun amacı gerekli zamanlarda bu süper kahramanları koruma göreviyle sahaya göndermektir. Çoklu Sovyet devletleri üyelerinden oluşan bu süper kahraman ekibi uzun yıllar boyunca kimliklerini gizli tutarak yaşarlar. Ancak kritik zamanlar geldiğinde bu ekip tekrar birleşmek zorunda kalacaktır.
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