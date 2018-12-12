Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sinop'ta 10 kiloluk levrek sürprizi

Sinop'ta, denize açılan balıkçılar, toplam ağırlıkları 19 kilogram olan iki levrek avladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentte balıkçılık yapan Mert Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle levrek avcılığında artış yaşandığını söyledi.

Levreğin amatör balıkçılar tarafından da avlandığına işaret eden Kanal, levrek akınının ay sonuna kadar devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Kanal, avlanan 9 ve 10 kilogramlık levrekleri kilosu 75 liradan satışa sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Son günlerde bu kadar büyük olmasa da levrek kendini gösteriyordu. Bollaşması hem bizlerin hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürdü. Çünkü bu balık türünün avcılığı son yıllarda giderek azaldı. Şimdi havaların soğumasıyla gerek amatör balıkçılarımız gerekse büyük balıkçı teknelerimizle avlanmaya başlandı. Fiyatı biraz pahalı ama az bulunduğu için bizim açımızdan normal."

Kanal, eskiden bol miktarlarda levrek avlandığına dikkati çekerek, "Umarım bu sezon başlangıç olur, gelecek sezon ve devamında bu artış sürer." ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul beyaz örtüye büründü

İstanbul beyaz örtüye büründü

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Kızılay'a mahkeme kararıyla kayyum atandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA