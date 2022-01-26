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Sinop'ta 106 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı ilçeler olmak üzere toplam 106 köy yolu ulaşıma kapandı.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 10:31 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:31
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Sinop İl Özel İdaresi tarafından, gece saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle özellikle yüksek rakımlı ilçeler olmak üzere toplamda 106 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı açıklandı. Sinop merkeze bağlı 5 köy, ilçelerden Gerze'de 8 köy, Durağan'da 3 köy, Erfelek'te 7 köy, Ayancık'ta 26 köy, Boyabat'ta 2 köy, Dikmen'de 13 köy, Türkeli'de 12 köy, Saraydüzü'nde 30 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresine bağlı 91 iş makinesi ve 135 personel ile kapalı yolları açmak için çalışmalar sürdürüyor.

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