Sinop'ta 106 köy yolu ulaşıma kapandı

IHA 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:31 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:31

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, gece saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle özellikle yüksek rakımlı ilçeler olmak üzere toplamda 106 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı açıklandı. Sinop merkeze bağlı 5 köy, ilçelerden Gerze'de 8 köy, Durağan'da 3 köy, Erfelek'te 7 köy, Ayancık'ta 26 köy, Boyabat'ta 2 köy, Dikmen'de 13 köy, Türkeli'de 12 köy, Saraydüzü'nde 30 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresine bağlı 91 iş makinesi ve 135 personel ile kapalı yolları açmak için çalışmalar sürdürüyor.