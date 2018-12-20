Sinop'ta 70 tavuk telef oldu

Olay, Karakum mevkiinde meydana geldi. Kümese inen Ali Galip Koç, tavukların yaralı olduğunu fark etti. Yapılan incelemede tavuklara aç kalan kurtların ya da sokak köpeklerinin saldırdığı belirlendi. Olayda, 70 tavuk telef oldu.

Ali Galip Erkılıç, tavuklarının telef olduğunu belirterek "Bahçe tarafına doğru ilerleyince bir baktım ki tavuklarımın hepsi telef olmuş. Kümese koyduklarım dahi hepsini köpek mi, çakal mı tilki mi ne bilmiyorum hepsini boğmuş. 70 tane tavuğum telef olmuş, süs tavuklarım vardı, özel paçalı horozum vardı bu durum beni çok üzdü" dedi.