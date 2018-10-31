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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Sinop'a araçla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

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Boyabat ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 179 uyuşturucu hap ile 25 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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