Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

<p> Boyabat ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 179 uyuşturucu hap ile 25 gram esrar bulundu.</p> <p> Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.</p>
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