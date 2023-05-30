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Sinop'ta hedef 2 milyon ziyaretçi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta, bu yıl 2 milyon ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

AA30 Mayıs 2023 Salı 12:32 - Güncelleme:
Sinop'ta hedef 2 milyon ziyaretçi
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Tarihi, kültürel unsurları ve doğal güzelliğiyle her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, 2023 turizm sezonundan umutlu.

Bu yıl 20'nin üzerinde kruvaziyerin gelmesi beklenen, Erfelek Şelaleleri ve İnceburun'daki fenerle ünlü kentte, restorasyonu tamamlanan Tarihi Cezaevi ve Müzesi de kısa süre içerisinde tekrar ziyarete açılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yaz sezonu öncesi kenti ziyaret edecekler için 5 ayrı doğa ve kültür rotası da oluşturuldu. Ziyaretçiler, yaz döneminde oluşturulan rotaları, rehberler eşliğinde gezme fırsatı bulabilecek.

2022'DE 1,5 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop olarak ziyaretçi sayısı hedeflerini her yıl artırdıklarını söyledi.

Elde ettikleri verilere göre 2022 yılında 1,5 milyon ziyaretçiyi kentte ağırladıklarına dikkati çeken Süren, bu rakamın büyük çoğunluğunu günübirlik gelenlerin oluşturduğunu belirtti.

"HAZİRANDAN İTİBAREN 20'NİN ÜZERİNDE KRUVAZİYER GELECEK"

Konaklama ve altyapı konusunda sorunları olduğunu, bunları aşmak için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Süren, şöyle konuştu:

"Kültür varlıklarının restorasyonu ve Meydan Projesi nedeniyle biraz sıkıntılı bir dönem geçirdik ama tarihi cezaevinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kurban Bayramı öncesi ziyarete açılacak. Diğer rotalarımızı da planladık. Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde sadece 9 günlük tatilde ilimize 450 bin aracın giriş çıkış yaptığını ve bunun 1 milyon ziyaretçi olduğunu kabul edersek, geçen yıl içinde 1,5 milyon ziyaretçi hedefini yakalamış olduk. Önümüzdeki sezon 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı, planlamalarımızı yaptık."

Süren, hazirandan itibaren 20'nin üzerinde kruvaziyerin de kente geleceğini vurgulayarak, "Haftada 2 veya 3 gün olacak şekilde bir planlama söz konusu. Kent ve ülke turizmi açısından çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda pandemi süreci öncesine dönüyoruz" dedi.

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