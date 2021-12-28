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Güncel

Sinop'ta heyelan nedeniyle 3 katlı bina boşaltıldı

Sinop'ta 3 katlı bir apartman, heyelan nedeniyle tahliye edildi.

AA28 Aralık 2021 Salı 12:35 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:36
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Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Ada Mahallesi Enver Bahadır Caddesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelan sebebiyle yamaçtan kopan taş parçaları caddede bulunan 3 katlı bir apartmanın yan cephesi ile bazı dairelerin balkonlarına zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Sinop Belediyesi ekiplerince binada teknik incelemede bulunuldu.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından binanın güvenlik açısından boşaltılmasına karar verildi.

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