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Sinop'ta, kaçak sigara üretimi yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

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Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak sigara üretimi yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ile Boyabat, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 tütün dolum makinesi, 62 bin 440 doldurulmuş makaron ile 25 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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