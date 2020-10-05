Sinop'ta kaza: 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Sinop-Boyabat kara yolunun 14’üncü kilometresi, Tıngır köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa T.'nin kullandığı 34 ZH 9662 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlerin altına savrulan 4 çocuk annesi Kılıç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kılıç’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.