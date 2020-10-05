İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7487
  • EURO
    9,0926
  • ALTIN
    470.79
  • BIST100
    1153.79
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinop'ta kaza: 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Güncel

Sinop'ta kaza: 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Nazmiye Kılıç (55), hayatını kaybetti. Kılıç'ın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

DHA05 Ekim 2020 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:41
ABONE OL

Kaza, dün akşam saatlerinde Sinop-Boyabat kara yolunun 14’üncü kilometresi, Tıngır köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa T.'nin kullandığı 34 ZH 9662 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlerin altına savrulan 4 çocuk annesi Kılıç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kılıç’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.