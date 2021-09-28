Sinop'ta sel felaketinin 48'inci gününde kayıp 6 kişiye ilişkin henüz bir ize rastlayamadı

AA 28 Eylül 2021 Salı 15:55 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 15:55

İlçede 11 Ağustos'taki selin ardından kayıp ihbarında bulunulan 16 kişiden henüz bulunamayan 6'sı için arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince selde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyü havzası ile çay ve dere yataklarında arama tarama faaliyeti yürütülüyor.

Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ile Jandarma Arama ve Kurtarma ekipleri ise bölgede hava ve denizden arama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tüm çabalara rağmen ekipler, sel felaketinin 48'inci gününde kayıp 6 kişiye ilişkin henüz bir ize rastlayamadı.

