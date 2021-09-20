Sinop'ta yılın ilk çeltik hasadı yapıldı

AA 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:18

Bağlıca köyünde Kaymakam Enver Yılmaz'ın katıldığı programla, bu yılın ilk çeltik hasadı yapıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz, biçerdöver tarafından yapılan çeltik hasat çalışmasını izlerken çiftçilere bereket diledi.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, 2021 yılında toplam 33 köyde çeltik ekim ruhsatı alan 541 çiftçinin 17 bin dekar alanda çeltik üretimi yaptığını, ilçede yaklaşık 15-16 bin ton çeltik rekoltesi beklediklerini söyledi.

Elmacı, "Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi de 2 gün sonra çeltiğin çeşidi ve randımanına göre 4,5 lira ile 5,5 lira arasında uygun taban fiyatlarıyla çeltik alımlarına başlayacak. Köylümüzü sadece tüccara bırakmadık. Tabii ki serbest piyasada üreticilerimiz istedikleri yere ürününü satabilir. Çiftçimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bağlıca Köyü Muhtarı ve çeltik üreticisi Birol Gökmen de "Bu sene taban fiyatları da güzel, verim de güzel, inşallah yüzümüz gülecek."dedi.

Çeltik hasadı programına İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yunus Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve çeltik üreticileri katıldı.