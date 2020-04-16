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Sinop'taki ilk vakaydı! 88'lik dede koronavirüsü yendi

Sinop'ta ilk koronavirüs teşhisi konuşan 88 yaşındaki hasta bugün taburcu edildi.

IHA16 Nisan 2020 Perşembe 15:53 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:53
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Çeşitli şikayetlerle Sinop Atatürk Devlet Hastanesine başvuran vatandaşın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi süreçleri başladı. 18 Mart Çarşamba günü Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yatış yapan 88 yaşındaki ismi açıklanmayan vatandaş yaklaşık 1 ay hastanede tedavi gördü. İyileşen hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Taburcu edilen 88 yaşındaki erkek hasta, hastanede kaldıkları süre içinde morallerini yüksek tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve diğer tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bizi tekrar sağlımıza kavuşturdular" dedi.

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