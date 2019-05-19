Sinsi plan! Köpeklerin koku almaması için eroinin üzerine pul biber dökmüşler VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin bir kamyonda, narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada, kolilerde 132 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarının, narkotik köpeklerinin koku almaması için eroinin üzerine pul biber döktüğü görüldü.