ŞİÖ Zirvesi'ne damga vuran iki an

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları sona erdi.

Erdoğan zirve kapsamında en önemli görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

1 DAKİKA AYAKTA ERDOĞAN'I BEKLEDİ

Görüşmeden sonra ise sosyal medyada Putin'in görüşme öncesinde uzun süre Cumhurbaşkanı'nı ayakta beklediği anlar gündem oldu.

Putin, görüşmenin yapılacağı salonda Erdoğan'ı 1 dakika boyunca ayakta beklemesi dikkat çekdi.

TAHRAN'DAN SONRA İKİNCİ KEZ BEKLEDİ

Temmuz ayında da Tahran'da düzenlenen 3'lü zirvede benzer görüntüler yaşanmış ve o anlara ilişkin görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu.

ERDOĞAN VE PUTİN KOL KOLA

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in kol kola yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler çok konuşuldu.