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Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında öldü, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Otomobil sürücüsü Görkem Y'nin 0,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

AA05 Mart 2021 Cuma 09:29 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 09:29
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Hakan Mutlu idaresindeki 16 RZ 350 plakalı kurye motosikleti, Ankara Bulvarı'nda Görkem Y'nin kullandığı 16 SEZ 30 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sipariş götürdüğü öğrenilen motosikletli kurye Mutlu'nun cenazesi Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Görkem Y'nin 0,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza yerine gelen otomobil sürücüsünün ağabeyi Mahmut Y. fenalık geçirdi.

Mahmut Y. "Kardeşim benden araba istedi ama ben Görkem'e arabayı vermedim, Görkem de bana kızıp araba kiralayıp kaza yapmış. Vefat eden de benim kardeşim. Çok üzgünüm, içim parçalanıyor, hepsi benim yüzümden." diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anı yer alıyor.

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