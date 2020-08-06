İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ağustos 2020 Perşembe / 16 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1697
  • EURO
    8,5381
  • ALTIN
    471.399
  • BIST100
    1080.88
Güncel

Siparişi geç geldi diye, işletmeyi kurşunladı

Adana'da, çiğ köfte siparişini geç getirdiği iddiasıyla işletmenin aracına pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayla ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Açılan ateş sonucu isabet alan işletme aracında hasar oluştu.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 11:25 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 11:25
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, E.K, Levent Mahallesi'ndeki iş yerinden sipariş ettiği çiğ köfte gecikince telefonla aradığı işletme sahibi ile tartıştı.

Daha sonra motosikletli kurye, E.K'nin adresine çiğ köfteyi ulaştırdı. Burada da kurye ile tartışan E.K, tekme attığı motosikleti devirdi.

Kuryenin durumu anlatması üzerine işletme sahibi, 01 AEA 424 plakalı hafif ticari aracıyla müşterisinin adresine gitti.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.K. ve arkadaşı Ö.T. ikamete çıkıp terastan pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayla ateş etti.

Açılan ateş sonucu isabet alan işletme aracında hasar oluştu.

İhbar üzerine polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.