Siparişle hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul’da çalıntı lüks otomobil hırsızlıkları üzerine polis tarafından 2 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, takibe aldığı şüphelilerin hırsızlık yöntemlerini de ortaya çıkardı. Şüphelilerin önce hurda halde kaza yapmış lüks araçları satın aldıkları, daha sonra tanıdıkları hırsızlara aynı model ve renkte otomobil çalmaları için sipariş verdikleri öğrenildi. Hırsızların çaldığı 100 binlerce liralık otomobilleri 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarda satın alan şüphelilerin, bu araçları İstanbul’da açtıkları 3 tamirhaneye götürdükleri belirlendi. Tamirhanelerde çalıntı araçlara daha önce satın aldıkları hurda otomobilin motor ve şase numaralarını taşıyan, ardından elektronik beyinleri sıfırlayan şüphelilerin lüks otomobilleri ilan vererek sattıkları öğrenildi.

22 LÜKS OTOMOBİL

Şüphelilerin bazı olaylarda kiraladıkları otomobilleri de çalarak aynı işlemleri uyguladıkları belirtildi. Oto hırsızlık büro amirliği tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve adreslerinin belirlenmesinin ardından İstanbul ve Kırklareli de tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda lüks bir gece kulübünde korumalık yapan çetelinin elabışı Ali K. (38) ile kardeşleri Adnan K. (37) ile Ayhan K. (40) ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Ön operasyonda yakalanan zanlılar tutuklandı. Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri şüphelilerin çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını değiştirilip satılan 22 lüks otomobile el koydu. Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına çekilen araçlar gerçek sahiplerine teslim edilecek.