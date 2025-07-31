İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5909
  • EURO
    46,5651
  • ALTIN
    4304.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sır olay! Aniden fenalaşan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Güncel

Sır olay! Aniden fenalaşan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 07:21 - Güncelleme:
Sır olay! Aniden fenalaşan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
ABONE OL

Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde Porsuk Çayı kenarında henüz bilinmeyen nedenle fenalaşan Hasan Hüseyin K. (38) ile Burak Can Erikgenoğlu (33) aniden yere yığıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasan Hüseyin K. İle Burak Can Erikgenoğlu, ilk müdahalelerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erikgenoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan Hüseyin K'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Erikgenoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından belirleneceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.