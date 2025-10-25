İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

Sır olay! Yol kenarında feci halde bulundular

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yol kenarına bırakılmış, silahla vurulmuş 2 yabancı uyruklu genç yaralı halde bulundu.

IHA25 Ekim 2025 Cumartesi 07:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunda, sınır hattına yakın bir bölgede meydana geldi. Jandarma ve sağlık ekipleri, yol kenarında silahla vurulmuş 15 yaşındaki Abdulmalik El D. ile 20 yaşındaki Ahmet Elmudzi El M. isimli 2 yabancı uyruklu gencin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla vurulan gençlerin kim ya da kimler tarafından hedef alındığını belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

