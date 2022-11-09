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Sır ölüm! Dilek Ertek'in son görüntüsü ve sözleri ortaya çıktı

İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Tahiti'de gemiden düşerek denizde kaybolmuştu. Sır ölüm gizemini korurken Ertek'in son görüntüleri ortaya çıktı, sözleri dikkat çekti.

IHA9 Kasım 2022 Çarşamba 07:52 - Güncelleme:
Sır ölüm! Dilek Ertek'in son görüntüsü ve sözleri ortaya çıktı
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Tahiti'de gemiden düşerek hayatını kaybeden ünlü iş kadını Dilek Ertek'in ailesinin avukatı Didem Konaş Büyükpınar, bazı medya kuruluşlarının yanlış haberler yaptığını belirterek, olaya ilişkin basın açıklamalarının dikkate alınmasını söyledi. Avukat Büyükpınar ayrıca, cenaze törenine ilişkin yer ve zaman bilgisinin henüz belli olmadığını da aktardı.

Ünlü iş insanı Dilek Ertek, Norwegian Spirit adlı gemide seyahat ederken, 25 Ekim gecesi gemiden düşerek hayatını kaybetmişti. Dilek Ertek'in denize düşmesinden sonra gemi, Tahiti'deki Papeete Limanı'na gelmişti. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, annesinin düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin avukatları ile birlikte gemi ve gemiyi işleten şirketle görüşmelerde bulunmuştu.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, İHA tarafından ulaşılan aile avukatı Didem Konaş Büyükpınar, bazı medya kuruluşları tarafından yanlış haberlerin yapıldığını söyleyerek, "Bilgilendirmeyi basın açıklamaları ile yapacağız" dedi. Avukat Büyükpınar, düzenlenecek cenaze töreniyle ilgili ise, "Yer ve zaman bilgisi belli değil" açıklamasında bulundu.

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SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilek Ertek'in son görüntüsü ortaya çıktı.

Ertek bu anlarda, "Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ama biz bir aileyiz, birbirimize muhtaç olmasak da sıkı sıkıya bağlanmalıyız. Sizi çocuklarım gibi hissediyorum" ifadelerini kullanıyor.

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