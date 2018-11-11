Sırbistan Hakkari şehitleri için taziye mesajı gönderdi

Vulin mesajında, Hakkari'de yaşanan patlamanın silahlı kuvvetlerin son derece büyük risk altında görev yaptığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Vulin, mesajında, "Bu zor günlerde Sırbistan Savunma Bakanlığı ve Sırbistan Ordusu olarak yanınızdayız." ifadelerine yer verdi.