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Sırbistan'dan Türkiye'deki deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Sırbistan, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 19:40 - Güncelleme:
Sırbistan'dan Türkiye'deki deprem bölgesine yardımlar sürüyor
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Ülkede faaliyet gösteren Sırbistan Hayırseverler Forumu ve Svetionik Derneği temsilcileri, başlattıkları yardım kampanyasında toplanan 23 bin avro değerindeki yardımın deprem bölgesine ulaştırılması sonrasında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde gerçekleşen görüşmede, açıklamada bulunan Aksoy, yardımın Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının hesabına aktarıldığını ifade ederek, depremlerin ardından hem Sırbistan hükümeti hem de halkının büyük bir dayanışma gösterdiğini söyledi.

Türkiye'deki deprem bölgesine yardımların devam ettiğini belirten Aksoy, Sırbistan'ın Türk halkıyla gösterdiği dayanışmanın unutulmayacağını aktardı.

Sırbistan Hayırseverler Forumu Müdürü Veran Matic de depremden etkilenen insanların yaralarını sarabilmek için kampanya başlattıklarını vurgulayarak, küresel bir dayanışma ve işbirliği neticesinde depremden etkilenenlere normal hayat şartlarının yeniden sunulabileceğini kaydetti.

Aksoy ve forum ile dernek temsilcileri arasında, yardımın Türkiye'ye gönderildiğine ilişkin sembolik bir imza töreni de gerçekleştirildi.

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