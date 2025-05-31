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  • “Şirinleme yönetimi”yle haksız kazanca dev operasyon: Çetenin elebaşı düştü!
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“Şirinleme yönetimi”yle haksız kazanca dev operasyon: Çetenin elebaşı düştü!

Aydın merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Organize suç örgütünün kart dolandırıcılığı ve kara para aklama yoluyla 1 milyar 150 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Aralarında elebaşının da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
“Şirinleme yönetimi”yle haksız kazanca dev operasyon: Çetenin elebaşı düştü!
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerince Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktardı.

KART BİLGİLERİYLE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

Operasyonlarda elebaşı H.Ö'nün de içinde bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin tatil için bir işletmeye başvuranların kart bilgilerini ele geçirdikleri, kart bilgileriyle elde ettikleri haksız kazançları "şirinleme yöntemi" ile kendi hesaplarına aktardıkları, paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım satımı yaparak kara para akladıkları ve MASAK verilerine göre 1 milyar 150 milyon liralık para hacmine ulaştıklarının tespit edildiği bilgisini verdi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyon sonucu çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı ile 201,5 milyon lira değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konuldu. Aydın Valimizi, operasyonu koordine eden Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz."

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