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Sirkeci Tren Garı'nda yangın

SİRKECİ Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

  • DHA
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Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadaki görevliler hızla dışarı çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
 
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın dolayısıyla 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.

Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın 24 Portre´de

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