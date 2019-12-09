Sirkeci Tren Garı'nda yangın
SİRKECİ Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.
- DHA
Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadaki görevliler hızla dışarı çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın dolayısıyla 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.
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