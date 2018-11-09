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Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 askerden 4'ü tutuklandı

Şırnak merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 askerden 4'ü tutuklandı.

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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 10 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şırnak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 6 astsubay ve 3 uzman çavuş ile ihraç edilmiş yüzbaşı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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