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Şırnak- Uludere kara yolu ulaşıma açıldı

Sağanak sonucu debisi yükselen akarsuyun taşmasıyla kapanan Şırnak-Uludere kara yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
Şırnak- Uludere kara yolu ulaşıma açıldı
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Dün sağanak sonucu kapanan Şırnak-Uludere kara yolunun ulaşıma açılması için Kaymakamlık, Belediye, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Dün sağanak sonucu Şırnak-Uludere kara yolu Uludere 3 ve Uludere 5 köprüleri mevkisinde akarsuyun debisi yükselmiş, suyun aniden taşması sonucu 2 köprü arasında bazı araçlar mahsur kalmış, Uludere -Şırnak kara yolu ulaşıma kapanmıştı.

Araçlar, bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılmıştı.

  • Şırnak- Uludere kara yolu
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