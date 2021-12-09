İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
Güncel

Şırnak Valiliğinden Tahir Güven açıklaması

Şırnak Valiliği eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili, bir kişinin tutuklandığını, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 18:26 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 18:26
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilerek "Cizre ilçesinde 4 Aralık'ta kanaat önderi Tahir Güven'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan adli tahkikat kapsamında, şüpheli E.K, ekiplerce 05 Aralık'ta yakalanmış, savcılık talimatıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Eylemin şüphelilerinden M.M.D. 7 Aralık'ta, H.K, M.S.K. ve A.K'nın aile apartmanına girmiş, yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra bahse konu evden, aile apartmanının sakinlerinden A.K. ile ayrılırken, M.M.D. ve A.K. yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

Gözaltına alınan M.M.D. ile irtibatlı olduğu tespit edilen S.G'nin de Silopi ilçesinde, K.K'nin evinden ayrılırken yakalanarak gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bahse konu silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklu, 3 kişi gözaltında bulunmakta olup adli soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.