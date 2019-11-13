Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Kıran-6" operasyonunu yerinde izledi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile 2 bin 740 rakımlı Faraşin Yaylası'na gelerek operasyonu yürüten Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır'dan bilgi aldı.

Vali Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterek operasyonun Faraşin Yaylası'nın büyük bölümünün Şırnak'ta yer aldığını anımsatarak, burada PKK’lı teröristlerin kış üstlenmesini bertaraf etmek amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.

Operasyonda Mehmetçiğin yanı sıra ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının da katıldığını dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile inlerine girmek suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güveliğini tehdit eden teröre ve teröristlere karşı etraflıca mücadele ortaya koymaktır. Kıran operasyonlarından güzel neticeler alınıyor. Daha önceki yıllarda buralar vatandaşların gelemediği yaylalardı ama bugün memnuniyetle görüyoruz ki insanlar artık yaylalara gelip hayvancılık yapabiliyor."

HAYVAN SAYISI VE BAL ÜRETİMİ ARTTI

Bu yıl Faraşin Yaylası'na 250 bin küçükbaş hayvanın yararlandığını aktaran Pehlivan, "İl genelinde küçükbaş hayvan sayımız bir milyonun üzerinde. Aynı zamanda yayladan yararlanan arıcılarımız geçen yıl 80 ton bal üretirken, bu yıl 120 ton bal elde etti." dedi.

Pehlivan ve beraberindekiler, daha sonra Yeşilöz üs bölgesinde fidan dikti ardından askerle yemek yedi.