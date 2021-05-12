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Şırnak Valisi Pehlivan, Cudi Dağı'nda konuşlu üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı bölgesinde konuşlu üs bölgelerde incelemelerde bulundu.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:05 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:05
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Vali Pehlivan ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan'ı, Cudi Dağı Gavurtepe bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur karşıladı, üs bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pehlivan, Cudi Dağı güvenlik konsepti kapsamında planlanan ve ilki, bölgenin kuzey yakasında yapılan Gavurtepe Üs Bölgesi ile yapımına başlanan Sefine Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Pehlivan üs bölgesinde nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

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