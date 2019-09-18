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Şırnak Valisi: Terör örgütünün zarar verdiği 70 okul onarıldı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 'Çok güçlü bir kadromuz var. Her geçen gün yeni okullarımız yapılıyor. Çukur ve barikat eylemlerinde terör örgütünün zarar verdiği 70 okulun onarımı tamamlandı, hizmete açıldı. 17 okul da TOKİ tarafından yapılıyor.' dedi.

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Şırnak Valiliği önünde İlköğretim Haftası dolaysıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
 
Gazipaşa İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde devam eden törende konuşan Vali Pehlivan, yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi. Kentteki eğitim seviyesini yükseltmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Pehlivan, seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Pehlivan, şöyle devam etti:
 
"Şırnak'ta 655 okul bin 500 derslik 8 binin üzerinde öğretmenimizle eğitim öğretime başlıyoruz. Çok güçlü bir kadromuz var. Her geçen gün yeni okullarımız yapılıyor. Çukur ve barikat eylemlerinde terör örgütünün zarar verdiği 70 okulun onarımı tamamlandı, hizmete açıldı. 17 okul da TOKİ tarafından yapılıyor. Bir kısmı tamamlandı, diğer kısmı da kısa sürede tamamlanacak. Bize düşen bütün eğitim kadrolarımızla var olan imkanları en iyi şekilde değerlendirmek. İnşallah önümüzdeki sezon bu zamanlarda çok daha farklı çok daha ilerlemiş seviye kat etmiş bir eğitim durumumuz olacak."
 
Yakın zamanda il genelinde öğretmen ve öğrencilerin evlerinde ziyaretler gerçekleştireceğini bildiren Pehlivan, öğrenci, öğretmen ve veli koordinasyonunda hep birlikte verimli bir eğitim yılı gerçekleştirmek amacında olduklarını aktardı.
 
İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da eğitimin toplumun bekasını doğrudan etkileyen bir süreç olduğunu, bir ülkenin geleceğinin doğru bir eğitimle kanatlanacağını söyledi.
 
Öğrencilerin şiir okuduğu ve müzik dinletisinin yapıldığı programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Vali Yardımcısı Fatih İzmir, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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