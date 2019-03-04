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Şırnak'ta ikisi kadın 5 PKK'lı terörist teslim oldu

PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 5 terörist Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

  • İHA-AA
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PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 5 terörist Habur'da güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.  
 
5 TERÖRİST SINIRDA JANDARMA'YA TESLİM OLDU
 
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısına gelen 2 kadın, 3 erkek olmak üzere 5 terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma komutanlığı tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin ardından Şırnak Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. Teröristlerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.
 
KARARLILIKLA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR ETKİLİ OLDU
  
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlılıkla yürütülen operasyonlardan dolayı örgüt içinde başlayan çözülmelerin devam ettiği ve fırsatını bulan teröristlerin örgütten kaçarak teslim olduğu bildirildi.
 

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