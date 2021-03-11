Şırnaklı acılı aileler HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor

AA 11 Mart 2021 Perşembe 15:06 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 15:08

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nden HDP Şırnak İl Başkanlığı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Eyleme katılan annelerden Hamdiye Aslan, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Doğan için burada olduğunu söyledi.

Oğlunun HDP eliyle PKK'ya zorla kaçırıldığını, çukur saldırılarında okula giderken götürüldüğünü belirten Aslan, şunları kaydetti:

"HDP'liler kendi çocuklarını memur, doktor, mühendis yaparken, yurt dışında okuturken bizim gibi garibanların çocuklarını da dağa götürüyor. Çocuğumu istiyorum, almadan da gitmeyeceğim. Kimseye haksızlığım, yanlışım olmadı. Sözde Kürtler için çalıştığını iddia edenler çocuklarımızı götürdü, asıl gerçek Kürt biziz. HDP, PKK aynıdır. İsteseler çocuğumuzu getirirler. Ne hakları vardı, çocuklarımızı hayatın baharında bedenimizden koparıp aldılar."

Annelere destek veren Şırnak Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 27 haftadır çocukları terör örgütü tarafından dağa götürülen annelere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Haklı mücadelelerinin süreceğini ve anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemin süreceğini vurgulayan Atan, şöyle konuştu:

"Al bayrağımızı sokaklarda, caddelerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bize bir şey söylesinler. Annelerimizin bağrından 10-12-14 yaşında gencecik kardeşlerimizi koparıp zorla götürdüler. Buna sizler sebepsiniz, sizler suçlusunuz. Haklı mücadelemize devam edeceğiz. Bizden rahatsız olduklarını duyuyor ve biliyoruz. Laf söylediklerine de şahit oluyoruz ama kimseden korkumuz yok. Annelerimizin haklı çığlıklarına ortak olacağız. Onların gönüllerine bahar gelinceye kadar bunu sürdüreceğiz."

Annelerin her telefonda bir umutla "Acaba çocuğumdan bir haber mi var?" beklentisi yaşadığını dile getiren Atan, en büyük insan hakları ihlalinin bir çocuğun annesinin bağrından koparılmak olduğunu ifade etti.

Dağa kaçırılan çocukların umutla ailelerine kavuşmasını beklediklerini belirten Atan, "Düne kadar Kürt annesi olarak görünen bir anne, bugün HDP önünde eylem yapınca niye Kürt annesi olmuyor? HDP kendi çocuklarını yurt dışında en güzel okullarda okutuyor ama garibanın evladını annesinin bağrından zorla koparıp alıyor, bunun neresi Kürtlüktür, özgürlüktür, haktır? Bu çocukların eli kalem tutması, öğretmen, mühendis olması gerekirken onları dağa götürdüler." dedi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.