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Şırnak'ta, 15 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği'nce kent genelindeki 15 bölgenin, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

DHA31.12.2019  11:36 - Güncelleme: 31.12.2019  11:36
Şırnak merkez ve ilçeleri sınırlarında bulunan 15 bölge, 1 Ocak 2020'den itibaren 15 gün süreyle 'geçici özel güven bölgesi' ilan edildi. Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin Bölgesi, Karaçalı Tepe, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi,  2088 Rakım Tepe, Küçük Su, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası, Altın Dağı, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1 Ocak 2020-15 Ocak 2020 tarihlerinde olmak üzere 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir."

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