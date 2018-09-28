Şırnak'ta 1'i yaralı, 2 terörist yakalandı Şırnak Beytüşşebap kırsalında JİHA destekli yapılan operasyonda, 1’i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu yakalandı. Yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 6 şüpheli de yine jandarma tarafından gözaltına alındı.