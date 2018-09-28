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Şırnak'ta 1'i yaralı, 2 terörist yakalandı

Şırnak Beytüşşebap kırsalında JİHA destekli yapılan operasyonda, 1’i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu yakalandı. Yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 6 şüpheli de yine jandarma tarafından gözaltına alındı.

  • DHA
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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Şırnak Beytüşşebap kırsalında 27 Eylül’de JİHA destekli yapılan “Şehit Yarbay Songül Yakut-11” operasyonunda silah ve teçhizatlarıyla birlikte 1’i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 BTÖ mensubu ile bu BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 6 şüpheli yakalanmıştır.

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