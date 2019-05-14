Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
- AA
Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'nden (DKP/BÖG) kaçarak Habur Sınır Kapısı'na gelen 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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